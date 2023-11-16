Доктор Березников рассказал о вреде прищуривания глаз

Он посоветовал не бояться носить очки.Офтальмолог Виктор Березников считает, что во избежание головных болей, головокружений и возможного снижения зрения у детей необходимо не щуриться, а корректировать плохое зрение на ранних стадиях.
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