Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 004 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • леонид рыбаков
    завтра поеду посмотрю как выполнили  приказ и предупреждение по снижению цен гаранта .Но думаю им наплевать снизать н...Минэнерго: времен...
  • Татьяна Новикова
    Он бережёт жизни воюющих людей! Что сидите дома идите на передовую или свою жизнь жалко?Киевские чиновник...
  • Nina Pudikova
    Всем тепла и радости от общения!!!От чего тает серд...

Доктор Березников рассказал о вреде прищуривания глаз

Доктор Березников рассказал о вреде прищуривания глаз

Он посоветовал не бояться носить очки.Офтальмолог Виктор Березников считает, что во избежание головных болей, головокружений и возможного снижения зрения у детей необходимо не щуриться, а корректировать плохое зрение на ранних стадиях.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх