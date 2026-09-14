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FiNE NEWS

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Врачи из Серпухова извлекли зубную пломбу из носа пациентки

Жительница Серпухова обратилась в местную больницу с жалобой на наличие инородного тела в носу. При проведении компьютерной томографии, назначенной стоматологом перед имплантацией, был случайно выявлен фрагмент зубной пломбы, находившийся в левой гайморовой пазухе.

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