Врачи из Серпухова извлекли зубную пломбу из носа пациентки

Жительница Серпухова обратилась в местную больницу с жалобой на наличие инородного тела в носу. При проведении компьютерной томографии, назначенной стоматологом перед имплантацией, был случайно выявлен фрагмент зубной пломбы, находившийся в левой гайморовой пазухе.
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