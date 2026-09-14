Врачи из Серпухова извлекли зубную пломбу из носа пациентки

Жительница Серпухова обратилась в местную больницу с жалобой на наличие инородного тела в носу. При проведении компьютерной томографии, назначенной стоматологом перед имплантацией, был случайно выявлен фрагмент зубной пломбы, находившийся в левой гайморовой пазухе.