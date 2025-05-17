Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Марочко заявил об усилении ударов ВСУ на фоне переговоров

Марочко заявил об усилении ударов ВСУ на фоне переговоров

Военный эксперт Андрей Марочко заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) на фоне прямых переговоров России и Украины в Стамбуле нарастили интенсивность ударов по территории Луганской народной республики (ЛНР).

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