Собянин рассказал о развитии волонтерского движения в Москве

Число волонтеров в Москве превысило 1,2 млн человек. Развитием и поддержкой волонтерского движения в столице занимается ресурсному центр «Мосволонтер», который в этом году отмечает свое десятилетие, сообщил в блоге на своем персональном сайте московский мэр Сергей Собянин.
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