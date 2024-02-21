Собянин рассказал о развитии волонтерского движения в Москве

Число волонтеров в Москве превысило 1,2 млн человек. Развитием и поддержкой волонтерского движения в столице занимается ресурсному центр «Мосволонтер», который в этом году отмечает свое десятилетие, сообщил в блоге на своем персональном сайте московский мэр Сергей Собянин.