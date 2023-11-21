Рогов: ПВО отразила ракетную атаку на Бердянск

Общественный и политический деятель Владимир Рогов поделился информацией о том, что расположенный на территории Запорожья населённый пункт оказался целью атакующего манёвра ракетчиков нацистских формирований киевского режима.
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