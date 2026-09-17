Узган төндә Россиядә 641 дрон бәреп төшергәннәр

РФ Саклану министрлыгы хәбәр иткәнчә, узган төндә Россиядә 641 Украина БПЛАсы юк ителгән. Беспилотникларны Мәскәү, Тула, Түбән Новгород, Тверь һәм башка өлкәләр өстендә, шулай ук Кырым Республикасы һәм Азов, Каспий һәм Кара диңгез акваторияләре өстендә бәреп төшерелгән.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Себер Сабан туенд...
- Мөхәммәтшин: Тата...
- Буа мөхтәсибәтенд...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым