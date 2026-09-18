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Итальянский ученый Джанкола выяснил, что люди с чертами «темной триады» могут чаще добиваться творческих успехов

Итальянский ученый Джанкола выяснил, что люди с чертами «темной триады» могут чаще добиваться творческих успехов

Итальянский исследователь Марко Джанкола выяснил, что люди с выраженными чертами «темной триады» (макиавеллизм, психопатия и нарциссизм) могут чаще добиваться творческих успехов.

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