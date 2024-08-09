Мексика отклонила запрос киевского режима об аресте Путина

МЕХИКО (ИА Реалист). Действующий президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор ответил жестким отказом на требование правительства так называемой Украины арестовать президента России Владимира Путина, если он приедет на инаугурацию следующего президента Мексики.
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