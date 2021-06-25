Как разрушали СССР. Не поступившаяся принципами Нина Андреева

Ничего подобного случившемуся 13 марта 1988 года история советской журналистики прежде не знала. «Письма читателей» были обычным её жанром: заметкой в несколько строк, корреспонденцией с редакционным комментарием, тематической подборкой откликов по поводу важного события… Но в этот памятный воскресный день газета «Советская Россия», имевшая тираж свыше полумиллиона экземпляров, пришла к подписчикам и завсегдатаям киосков «Союзпечати» «толще» обычного: именно благодаря вкладке большого, «правдовского» формата, полностью отданной «письму в редакцию преподавателя ленинградского вуза Нины Андреевой», помещённого под броским заголовком «Не могу поступаться принципами».