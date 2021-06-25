БЕЛЫЕ СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

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Как разрушали СССР. Не поступившаяся принципами Нина Андреева

Как разрушали СССР. Не поступившаяся принципами Нина Андреева

Ничего подобного случившемуся 13 марта 1988 года история советской журналистики прежде не знала. «Письма читателей» были обычным её жанром: заметкой в несколько строк, корреспонденцией с редакционным комментарием, тематической подборкой откликов по поводу важного события… Но в этот памятный воскресный день газета «Советская Россия», имевшая тираж свыше полумиллиона экземпляров, пришла к подписчикам и завсегдатаям киосков «Союзпечати» «толще» обычного: именно благодаря вкладке большого, «правдовского» формата, полностью отданной «письму в редакцию преподавателя ленинградского вуза Нины Андреевой», помещённого под броским заголовком «Не могу поступаться принципами».

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ВЛАДИСЛАВ
Новая российская власть пропагандирует предательство Родины как некое достоинство. Именно поэтому чтут, создают и создавали комфортные условия жизни Горбачёву, Ельцину, Солженицыну и прочим аморальным тварям. Интересно, а на такой внутренней политике почитания предателей много ли Путин добьётся и сможет ли сохранить добытое "непосильным трудом"?
Тамара Фролова
Не Вы ли этим, как Вы пишите тварям, дали путевку в жизнь? А теперь Путин виноват, что поднял,проданную вами Россию
Василий
А вам не кажется странным, что в "поднятой" России происходит регулярное снижение численности населения, даже не смотря на "помощь" мигрантов?
Александр Лисовский
Путин и Ко создают уже более 20 лет новую идеологию и сейчас они её практически не скрывают . Сегодня отрицается то, что раньше считалось добродетелями . Не воруй - тащат миллиардами . Не прелюбодействуй - уже не скрывают параллельные семьи . Требуют от народа патриотизма - и покупают иностранные гражданства . Плюют на Божьи заповеди и строят храмы и ставят в них свечки ................................. Умирает глава российского ОПГ и ждёт , что попадёт в Рай . А его потащили в Ад. - " Эй, вы что ! Я на храмы миллиарды потратил и владыке новую яхту купил , проверьте бумаги ! " .... Там бумаги проверили , говорят : " Да ошибочка вышла . Деньги сейчас все вернём " .......... - / " Есть грозный суд ( наперсники разврата ) " .... он ждёт, он недоступен звону злата ..... " /
ИЗРАЭЛЬХЭНДС
Такие как Андреева сами не жили и другим не давали
ВЛАДИСЛАВ
Вы преувеличиваете мою роль в истории. Когда а-ля Путин , Собчак, Ельцин и прочие дербанили страну в 90-х я и представления не имел чем они занимаются, а больше думал где найти денег на содержание семьи, поскольку зарплаты не платили по полгода.
ВЛАДИСЛАВ
На таких как Андрееве всегда держится любое общество.
ИЗРАЭЛЬХЭНДС
про футбол,футбол забыл!
Vlad Иванов
А рожа у этой тётки, что кирзовый сапог. А почему? Может быть потому что происходит «из рабочих»?! Пролетарское дворянство?!
ИЗРАЭЛЬХЭНДС
не позорьте сапоги!!!
Vlad Иванов
Тогда может быть: с рожей надувной секс куклы?
ИЗРАЭЛЬХЭНДС
спецы по лицу сделают вывод о ее психофизическому состоянию
Сергей Сарматов
и по твоим бредовым высказываниям тоже...
ИЗРАЭЛЬХЭНДС
ну и другие
ИЗРАЭЛЬХЭНДС
Эта андреева и ей подобные и есть главные разрушители СССР
ВЛАДИСЛАВ
Голову проверь.
ИЗРАЭЛЬХЭНДС
ишо одна
ИЗРАЭЛЬХЭНДС
Почему то у данных особей приплода не бывает...а все туда же учить лезут
ВЛАДИСЛАВ
Без своих героев не состоится ни одна человеческая общность. Люди склонны к разложению без периодического взнуздывания такими личностями как Андреева. Что-то в нынешней России вроде как населению живётся комфортнее, чем в СССР, а плодиться всё равно не желают.
ИЗРАЭЛЬХЭНДС
цыгане и таджики узбеки плодятся ого го как (то же россияне.понимаешь)
ВЛАДИСЛАВ
Сильные нации будут жить, остальные вымрут. Законы природы никто отменить не в состоянии пока.
ИЗРАЭЛЬХЭНДС
прочтите 88 заповедей ..ну и прикиньте
Vlad Иванов
Ленинизм как мракобесное учение в соответствии с которым смысл российской истории состоит в натравливании толпы на лучшую часть общества - сдох и должен быть проклят вместе с его создателем паразитном маньяком и мракобесом Ульяновым. Важно, чтобы входящие в жизнь поколения в зародыше растаптывали возможные попытки возрождения этой современной инквизиции. Между тем у меня возникает вопрос кто автор этой представленной мерзопакостной писанины. По стилю и слогу эта пакость родом из тех времён классового офанорения. Однако современникам этой блевотины как минимум за 70. Редко кто из современников «развитого социализма доживает даже до такого возраста. КТО ЖЕ АВТОР?

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