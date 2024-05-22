Валерий Oсталеп: "Кто берёт на себя ответственность за положение дел в Молдове?"

Об ухудшении положения дел в Молдове, в том числе проблемах с внедрением реформ в сфере юстиции, борьбе с коррупцией, говорят уже и так называемые внешние партнеры страны, но непонятно, кто из властей республики берёт на себя ответственность за это.
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