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Эндокринолог Поляков не рекомендовал инъекции для похудения здоровым людям

Эндокринолог Поляков не рекомендовал инъекции для похудения здоровым людям

Врач-эндокринолог и диетолог Антон Поляков предупредил, что популярные инъекции для похудения могут вызвать резкое изменение внешности, расстройства пищеварения и депрессию у людей без диабета, сообщает aif.

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