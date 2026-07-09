В Рязани произошли отключения холодной воды на ряде улиц

С 09:00 до 20:00 лишились воды: 1-й проезд Осипенко, 10-я Линия, 11-я Линия, 12-я Линия, 14-я Линия, 2-й проезд Осипенко 3-й, проезд Осипенко 4-й, проезд Осипенко, Ленинского Комсомола, Осипенко, Островского, Стройкова, Подкачка - Ленинского Комсомола д.
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