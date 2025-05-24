Во время одной из экспедиций по изучению дна озера Байкал команда профессиональных водолазов неожиданно наткнулась на необычную находку.
Нашли на дне Байкала целое поле военной техники. Его не было на карте озера
Комментарии
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Сергей ГряZнов
С дуба рухнули? Не вводите читателей в заблуждение! Какая еще "экспедиция по изучению дна озера Байкал"? Снимки сделаны в совершенно разных водоемах с различным качеством воды. Мало того, 2, 3 и 6 снимки сделаны в тропических водах, т.к. на 2 и 3 снимках запечатлены стаи рыб Myripristis vittata — морской костистой рыбы , относящейся к семейству Holocentridae, отряда Holocentriformes. Кандили, или мирипристы (лат. Myripristis) распространены в тропических и субтропических водах Индийского и Тихого океанов.
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14 час.
Владимир Алтайцев
спасибо за ценные замечания специалиста.
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13 час.
Сергей ГряZнов
На здоровье! Кстати, лет 5-6 назад была статейка аналогичная данной. Вот только фотографии в интернете были найдены другие. Но и тогда это была сборная солянка из разных водоемов.
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9 час.
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