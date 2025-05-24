Нашли на дне Байкала целое поле военной техники. Его не было на карте озера

Сергей ГряZнов

С дуба рухнули? Не вводите читателей в заблуждение! Какая еще "экспедиция по изучению дна озера Байкал"? Снимки сделаны в совершенно разных водоемах с различным качеством воды. Мало того, 2, 3 и 6 снимки сделаны в тропических водах, т.к. на 2 и 3 снимках запечатлены стаи рыб Myripristis vittata — морской костистой рыбы , относящейся к семейству Holocentridae, отряда Holocentriformes. Кандили, или мирипристы (лат. Myripristis) распространены в тропических и субтропических водах Индийского и Тихого океанов.