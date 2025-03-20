Кадры уничтожения двух БПЛА хуситов управляемыми реактивными снарядами AGR20 APKWS II над Красным морем.
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Кадры уничтожения двух БПЛА хуситов управляемыми реактивными снарядами AGR20 APKWS II над Красным морем.
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