СК показал видео предъявления обвинения стрелявшему во владельца ночного клуба в Краснодаре

СК показал видео предъявления обвинения стрелявшему во владельца ночного клуба в КраснодареВ Краснодаре следователи показали видео, на котором предъявляют обвинение фигуранту по уголовному делу об убийстве уроженца Камеруна, владельца ночного клуба «Гавана» Хамиду Якуб.
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