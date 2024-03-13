13 марта в Архангельской области ожидается прохладная погода

Согласно прогнозу Северного УГМС, температура воздуха сегодня в регионе будет колебаться в пределах от 0 до -5 градусовСиноптики обещают переменный ветер 0-5 метров в секунду, на юге области — западный и северо-западный 5-10 метров в секунду.