13 марта в Архангельской области ожидается прохладная погода

Согласно прогнозу Северного УГМС, температура воздуха сегодня в регионе будет колебаться в пределах от 0 до -5 градусовСиноптики обещают переменный ветер 0-5 метров в секунду, на юге области — западный и северо-западный 5-10 метров в секунду.
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