В Киеве пьяный слесарь угнал трамвай и поехал кататься по городу (ВИДЕО)

Пьяный сотрудник депо в Киеве угнал трамвай из-за большой любви к этому виду транспорта и отправился кататься по городу, сообщило управление полиции Киева.
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