Война против Православия

Vladimir Lioubimcev Свалят в кучу все святые мощи, и делу конец... Этим бандэровским тварям, сатанистам, лишь бы нагадить православию... У меня сын был крещен в Киево-Печерской лавре, в 1972 году.... Я в ужасе, что сейчас творится на Украине, в Киеве, в Киево-Печерской лавре...

Александр Маркитанов для начала - что такое Православие и какое отношение Русская церковь греческого обряда имеет к этому термину. А не под влиянием ли церкви уничтожали то, что было свято для славян во процессе крещения Руси? И что теперь вопить? Бог и наказывает...только не иудейский Яхве, но Создатель.