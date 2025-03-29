Украинские бесы глумятся над мощами русских святых в Лавре На Украине усилили войну с Православием.
Война против Православия
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Vladimir Lioubimcev
Свалят в кучу все святые мощи, и делу конец... Этим бандэровским тварям, сатанистам, лишь бы нагадить православию... У меня сын был крещен в Киево-Печерской лавре, в 1972 году.... Я в ужасе, что сейчас творится на Украине, в Киеве, в Киево-Печерской лавре...
Ответить
13 час.
Александр Маркитанов
для начала - что такое Православие и какое отношение Русская церковь греческого обряда имеет к этому термину. А не под влиянием ли церкви уничтожали то, что было свято для славян во процессе крещения Руси? И что теперь вопить? Бог и наказывает...только не иудейский Яхве, но Создатель.
Ответить
11 час.
Ирина Трифонова
Мародеры поганые! Все продадут за гроши своим западным патронам таким же мародерам. Веками занимались грабежом.
Ответить
9 час.
Свежие комментарии