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Война против Православия

Война против Православия

  Украинские бесы глумятся над мощами русских святых в Лавре На Украине усилили войну с Православием.

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Комментарии
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Vladimir Lioubimcev
Свалят в кучу все святые мощи, и делу конец... Этим бандэровским тварям, сатанистам, лишь бы нагадить православию...  У меня сын был крещен в Киево-Печерской лавре, в 1972 году....  Я в ужасе, что сейчас творится на Украине, в Киеве, в Киево-Печерской лавре...
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13 час.
Александр Маркитанов
для начала - что такое Православие и какое отношение Русская церковь греческого обряда имеет к этому термину. А не под влиянием ли церкви уничтожали то, что было свято для славян во процессе крещения Руси? И что теперь вопить? Бог и наказывает...только не иудейский Яхве, но Создатель.
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11 час.
Ирина Трифонова
Мародеры поганые! Все продадут за гроши своим  западным патронам таким же мародерам. Веками занимались грабежом.
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9 час.
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