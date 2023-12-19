ЗВЕЗДНЫЙ БУЛЬВАР
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ЗВЕЗДНЫЙ БУЛЬВАР

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За два года по специальности “цифровой инженер” подготовлено порядка 800 специалистов

За два года по специальности “цифровой инженер” подготовлено порядка 800 специалистов

Кадры для строительства будущего активно готовятся “цифровыми академиями” российских ИТ Как сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв, в течение прошлого и текущего годов по программам, разработанным в столице, было обучено около 800 специалистов по специальности «Цифровой инженер».

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