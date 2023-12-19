За два года по специальности “цифровой инженер” подготовлено порядка 800 специалистов

Кадры для строительства будущего активно готовятся “цифровыми академиями” российских ИТ Как сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв, в течение прошлого и текущего годов по программам, разработанным в столице, было обучено около 800 специалистов по специальности «Цифровой инженер».