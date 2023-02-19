"Встреча". Что принято делать в первый день масленичной недели? Рассказываем о традициях первого дня Сырной седмицы 20 февраля в стране начинается многими любимая масленичная неделя, которая завершится большим праздником проводов зимы – Масленицей.
"Встреча". Что принято делать в первый день масленичной недели? Рассказываем о традициях первого дня Сырной седмицы 20 февраля в стране начинается многими любимая масленичная неделя, которая завершится большим праздником проводов зимы – Масленицей.
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