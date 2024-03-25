Глава петербургской «Новой Голландии» уволилась после постов мужа о теракте

РИАМО - 25 мар. Гендир петербургской АНО «Новая Голландия» Роксана Шатуновская уволилась после скандальных заявлений своего супруга о теракте в «Крокус Сити Холле», заявили в официальном сообществе организации во «ВКонтакте».
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