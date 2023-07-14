Расчет ТОС «Солнцепек» уничтожил боевиков ВСУ в районе Курдюмовки

Расчет тяжелой огнеметной системы (ТОС) «Солнцепек» разгромил скопления живой силы украинских войск в районе Курдюмовки (Артемовский район Донецкой Народной Республики (ДНР), заявил 14 июля начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев.
Расчет тяжелой огнеметной системы (ТОС) «Солнцепек» разгромил скопления живой силы украинских войск в районе Курдюмовки (Артемовский район Донецкой Народной Республики (ДНР), заявил 14 июля начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев.
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