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Ларионов-младший о Ковальчуке: «Мастер, легенда. Большое уважение тому, что он смог вернуться на такой уровень»

40-летний нападающий подписал контракт со «Спартаком» до конца сезона. В первых двух матчах – против «Куньлуня» (5:2) и «Торпедо» (1:2 Б) – он забил 2 гола.

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