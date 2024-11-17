Экс-министра обороны Грузии повторно объявили в международный розыск

Экс-министра обороны Грузии Кезерашвили повторно объявили в международный розыск Бывшего министра обороны Грузии Давида Кезерашвили повторно объявили в международный розыск по делу об особо крупном мошенничестве.
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