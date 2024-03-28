Полянский: Запад вновь сорвал заседание СБ по годовщине бомбардировки Югославии

Страны Запада вновь сорвали заседание Совета Безопасности ООН по годовщине бомбардировки Югославии. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя России в ООН Дмитрий Полянский, передает ТАСС.
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