В Астрахани утвержден приговор трем участникам группы мошенников, похитивших у пенсионеров почти 2 000 000 рублей

Осужденные были курьерами, забиравшие деньги у обманутых. Ленинским районным судом г. Астрахани вынесен приговор по уголовному делу в отношении трех участников организованной группы мошенников, действовавших на территории областного центра.
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