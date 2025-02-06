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Сергей Собянин: Москва развивает цифровые сервисы в сфере культуры

Сергей Собянин: Москва развивает цифровые сервисы в сфере культуры

Власти столицы продолжают развивать цифровые сервисы в сфере культуры, москвичи могут оформить единый читательский билет, арендовать онлайн городское пространство для мероприятия, при помощи системы «Мосбилет» на портале mos.

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