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Политолог Рар описал сценарий возможной отставки канцлера ФРГ Шольца

Политолог Рар описал сценарий возможной отставки канцлера ФРГ Шольца

Канцлера ФРГ Олафа Шольца не будут отправлять в отставку, несмотря на мнение граждан страны. Вероятный сценарий отставки политика описал немецкий политолог Александр Рар, передает «Вечерняя Москва».

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