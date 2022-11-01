Политолог Рар описал сценарий возможной отставки канцлера ФРГ Шольца

Канцлера ФРГ Олафа Шольца не будут отправлять в отставку, несмотря на мнение граждан страны. Вероятный сценарий отставки политика описал немецкий политолог Александр Рар, передает «Вечерняя Москва».
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