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  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

Что связывает Ольгу Бузову и группу «Стрелки»

Популярность группы «Стрелки», которая была на пике в 90-х, вновь возвращается. Участницы Екатерина Кравцова, Светлана Бобкина и Мария Бибилова поделились своими мыслями о карьере, отношениях с другими артистками, такими как Ольга Бузова и Елена Ваенга.

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