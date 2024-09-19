Что связывает Ольгу Бузову и группу «Стрелки»

Популярность группы «Стрелки», которая была на пике в 90-х, вновь возвращается. Участницы Екатерина Кравцова, Светлана Бобкина и Мария Бибилова поделились своими мыслями о карьере, отношениях с другими артистками, такими как Ольга Бузова и Елена Ваенга.