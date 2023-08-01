Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

111 подписчиков

Гимнастка Татарева: «Если бы Винер не воспитывала нас с той строгостью и серьезностью, то Россия не поднималась бы из года в год на высшую ступень пьедестала»

– Расскажите об Ирине Винер: как строилось ваше с ней взаимодействие? Она известна крепким характером, подтверждением чему стало нашумевшее видео, где она, не стесняясь выражений, отчитывала Маргариту Мамун.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх