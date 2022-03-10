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Выдают неряшливость: 6 вещей в доме, которые испортят впечатление о его владельце

Выдают неряшливость: 6 вещей в доме, которые испортят впечатление о его владельце

Регулярная уборка не всегда является залогом опрятной и уютной квартиры. Такие неприятные мелочи, как рулонные шторы, неубранная сушилка для белья, уборочный инвентарь на виду, могут свести на нет все старания по ведению домашнего хозяйства.

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