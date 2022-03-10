Выдают неряшливость: 6 вещей в доме, которые испортят впечатление о его владельце

Регулярная уборка не всегда является залогом опрятной и уютной квартиры. Такие неприятные мелочи, как рулонные шторы, неубранная сушилка для белья, уборочный инвентарь на виду, могут свести на нет все старания по ведению домашнего хозяйства.
Регулярная уборка не всегда является залогом опрятной и уютной квартиры. Такие неприятные мелочи, как рулонные шторы, неубранная сушилка для белья, уборочный инвентарь на виду, могут свести на нет все старания по ведению домашнего хозяйства.
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