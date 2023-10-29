Fakt, Польша. Русские "сюрпризы" под Авдеевкой шокировали украинцев. И это только начало

В России не только русские, принижать значение для государства не русских - это не наш метод, это метод нацистов Украины, где уже и до УПЦ добрались в своем националистическом угаре.

Людмила Лиханова

Пшек так и не понял ЧТО ТАКОЕ РУССКИЕ. Ну а где мы остановимся на остатках укрорейха (если остановимся) он даже предполагать не может, так...влажные мечты. А довыёживаются так и к ним в гости можем заглянуть, на чай.😂