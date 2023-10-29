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Fakt, Польша. Русские "сюрпризы" под Авдеевкой шокировали украинцев. И это только начало

Fakt, Польша. Русские "сюрпризы" под Авдеевкой шокировали украинцев. И это только начало

С каждым днем положение ВСУ ухудшается, пишет Fakt. Теперь им приходится ожидать ударов не только с воздуха, но и из-под земли.

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Комментарии
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Erl Schweizer
В России не только русские, принижать значение для государства не русских  - это не наш метод, это метод нацистов Украины, где уже и до УПЦ добрались в своем националистическом угаре.
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2 д.
Людмила Лиханова
Пшек так и не понял ЧТО ТАКОЕ РУССКИЕ. Ну а где мы остановимся на остатках укрорейха (если остановимся) он даже предполагать не может, так...влажные мечты. А довыёживаются так и к ним в гости можем заглянуть, на чай.😂
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2 д.
Владимир Елкин
А мы все русские: татары, мордвины, якуты, чеченцы....Правильнее сказать - РОССИЙСКИЕ!
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12 час.

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