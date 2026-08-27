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Царьград

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Военкор Коц: Россия за ночь поразила семь звеньев одной цепи ВПК Украины

Военкор Коц: Россия за ночь поразила семь звеньев одной цепи ВПК Украины

За одну ночь Украина лишилась объектов логистической, топливной и транспортной инфраструктуры.В ночь на 27 августа Россия нанесла серию ударов, которые военкор Александр Коц назвал "разбором семи звеньев одной военной цепи".

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