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Военкор Татаринов: Под Кременной убит 20-летний «азовец» Богдан Макась

Журналист военный Руслан Татаринов в своем канале в Telegram «Шепот фронта» рассказал о ликвидации в зоне СВО 20-летнего боевика из запрещенной в РФ украинской нацистской группировки «Азов» по имени Богдан Макась.

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