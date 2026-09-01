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В тени знаменитой матери, бизнес-неудачи и неожиданный разъезд: как сложилась судьба дочери Ларисы Долиной

В тени знаменитой матери, бизнес-неудачи и неожиданный разъезд: как сложилась судьба дочери Ларисы Долиной

Рядом со звездой такой величины всегда тяжело оставаться отдельной личностью. Долгое время 43-летнюю Ангелину Миончинскую, единственную дочь народной артистки России Ларисы Долиной, воспринимали как человека, без остатка растворившегося в быту и карьере знаменитой матери.

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