В тени знаменитой матери, бизнес-неудачи и неожиданный разъезд: как сложилась судьба дочери Ларисы Долиной

Рядом со звездой такой величины всегда тяжело оставаться отдельной личностью. Долгое время 43-летнюю Ангелину Миончинскую, единственную дочь народной артистки России Ларисы Долиной, воспринимали как человека, без остатка растворившегося в быту и карьере знаменитой матери.
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