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Россию лишили стыковых матчей и ЧМ-2022, ФИДЕ дисквалифицировала Карякина на полгода, «Реал» не уволит Анчелотти, допинг в спортивной ходьбе и другие новости утра

1. CAS отказал РФС в переносе стыковой игры сборных России и Польши. Это значит, что нас точно не будет на ЧМ-2022 в Катаре.

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