Российская оборона сдерживает натиск ВСУ в Курской области

По информации Telegram-канала «Северный ветер», за минувшие сутки российским военным удалось отразить сразу семь атак ВСУ, предпринятых на двух направлениях: Искрисковщина — Тёткино и Павловка — Новый Путь.
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