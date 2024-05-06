Ловить человеков: в ТЮЗе им. Брянцева поставили «Царь-рыбу» Виктора Астафьева

Совсем не очевидная для «детского» театра премьера оказалась безукоризненно стильным, но не эстетским спектаклем, рассказывающим о сибирском – и шире, русском характере народным языком притчи и одновременно библейских преданий.
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