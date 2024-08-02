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Египтологи выяснили, что «кричащая мумия» умерла в агонии

Египтологи выяснили, что «кричащая мумия» умерла в агонии

Египетские ученые просканировали мумию кричащей женщины, найденную в начале XX века и выяснили, чем был обработан парик и волосы женщины, сколько ей было лет, и что умерла она в агонии, с чем свидетельствует сохранившееся выражение лица, говорится в работе, опубликованной в журнале Frontiers in Medicine.

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