Египтологи выяснили, что «кричащая мумия» умерла в агонии

Египетские ученые просканировали мумию кричащей женщины, найденную в начале XX века и выяснили, чем был обработан парик и волосы женщины, сколько ей было лет, и что умерла она в агонии, с чем свидетельствует сохранившееся выражение лица, говорится в работе, опубликованной в журнале Frontiers in Medicine.