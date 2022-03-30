Происшествия

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Председатель СК России поручил фиксировать и расследовать обстоятельства обстрела украинской стороной многоквартирного жилого дома в Донецке

Председатель СК России поручил фиксировать и расследовать обстоятельства обстрела украинской стороной многоквартирного жилого дома в Донецке

Председатель Следственного комитета Российской Федерации поручил Главному следственному управлению СК России фиксировать и расследовать обстоятельства обстрела Донецка вооруженными силами Украины, в результате которого произошло попадание снаряда в многоквартирный жилой дом.

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