Операция "Мигрант" по борьбе с нелегалами оказалась рассекречена ещё до начала. Полицейские-предатели слили информацию в мигрантские чаты.
Обыкновенное предательство: приезжих предупредили
Комментарии
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N
Nata
Не на воинский учет их ставить надо, а обратно в кишлаки вернуть, лишив российского гражданства. Хватит сопли жевать! Не встали на учет в военкомате, значит гражданство куплено для личной выгоды, а возможно с диверсионными целями.
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9 час.
Александр
Опять сраный "Царь-град".
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9 час.
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