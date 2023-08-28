Обыкновенное предательство: приезжих предупредили

N

Nata

Не на воинский учет их ставить надо, а обратно в кишлаки вернуть, лишив российского гражданства. Хватит сопли жевать! Не встали на учет в военкомате, значит гражданство куплено для личной выгоды, а возможно с диверсионными целями.