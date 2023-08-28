Театр абсурда

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Обыкновенное предательство: приезжих предупредили

Обыкновенное предательство: приезжих предупредили

Операция "Мигрант" по борьбе с нелегалами оказалась рассекречена ещё до начала. Полицейские-предатели слили информацию в мигрантские чаты.

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Комментарии
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Nata
Не на воинский учет их ставить надо, а обратно в кишлаки вернуть, лишив российского гражданства. Хватит сопли жевать! Не встали на учет в военкомате, значит гражданство куплено для личной выгоды, а возможно с диверсионными целями.
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9 час.
Александр
Опять сраный &quot;Царь-град&quot;.
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9 час.

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