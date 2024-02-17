Почему Европа хочет сделать Украину частью своих вооруженных сил

Несколько дней назад пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что СВО может продлиться несколько дольше, чем ожидалось, поскольку начиналась она в отношении Украины, а теперь против России на стороне Киева воюет весь коллективный Запад.
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