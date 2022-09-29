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В Евросоюзе знают, кто взорвал «Северный поток». Но своих не выдадут

В Евросоюзе знают, кто взорвал «Северный поток». Но своих не выдадут

Диверсия на «Северном потоке» ещё будет подробно расследоваться. Ремонтники будут долго согласовывать с датчанами условия работ, «Газпром» выберет обходные пути перекачки газа, а цены для европейских потребителей в преддверии зимы вновь вырастут.

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