В Евросоюзе знают, кто взорвал «Северный поток». Но своих не выдадут

Диверсия на «Северном потоке» ещё будет подробно расследоваться. Ремонтники будут долго согласовывать с датчанами условия работ, «Газпром» выберет обходные пути перекачки газа, а цены для европейских потребителей в преддверии зимы вновь вырастут.