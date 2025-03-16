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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Разработчики RPG Exodus представили новую инопланетную расу – Аркавир Студия Arche...

Разработчики RPG Exodus представили новую инопланетную расу – Аркавир Студия Arche...

Разработчики RPG Exodus представили новую инопланетную расу – АркавирСтудия Archetype Entertainment, в состав которой входят ветераны из Biowere, выложила на своем сайте рендеры и историю создания биоинженерной расы Аркавир из научно-фантастической ролевой игры Exodus.

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