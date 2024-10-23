Аналитики оценили падение доли криптобиржи Binance за прошедший год

Канадский криптоспециалист Питер Тодд сообщил, что вынужден скрываться после выхода фильма HBO «Электронные деньги: Тайны биткоина», в котором утверждается, что он является создателем биткоина и Сатоши Накамото.
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