От Венеры палеолита до Кардашьян: как менялась мода на женскую грудь

Каноны красоты очень динамичная штука. И если на заре цивилизации женская грудь была просто «функциональным» дополнением, то со временем ее форма и размер стали важным критерием женской красоты и источником вдохновения для художников.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии