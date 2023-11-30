Киев не получит ничего: США направляют деньги на Украину, но они остаются в США

Стало известно, куда на самом деле идут деньги США для Украины. Как пишет американское издание Washington Post, 90% средств, одобренных Конгрессом для ВСУ — а это более 60 миллиардов долларов — останутся в Штатах.
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