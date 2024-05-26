Быков заявил, что не смотрит матчи чемпионата мира по хоккею

Вячеслав Быков высказался, что без сборной России у него нет интереса к первенству мира. Бывший главный тренер сборной России по хоккею Вячеслав Быков признался, что не смотрит матчи первенства мира по хоккею, так как без национальной команды страны у него нет интереса к турниру.