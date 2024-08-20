В России создали алгоритм для раннего выявления нарушений кровообращения

Политика как она есть

В пресс-службе Санкт-Петербургского государственного университета аэрокосмического приборостроения (ГУАП) сообщили, что студентка вуза, Елизавета Симонова, разработала алгоритм, который анализирует состояние человека на основе гемодинамических показателей, таких как работа сердца, артериальное и венозное давление.