Кошмар для авианосцев США: Китайская гиперзвуковая лавина накрывает океан. Это «новый класс угроз»

Даже мощнейшие системы американкой ПВО могут оказаться бессильны Дмитрий Капустин Фото: Ethan Hunter / Keystone Press Agency / Global Look Press Кто бы мог подумать всего несколько лет назад: гиперзвук перестанет быть предметом научной фантастики и станет реальностью? Китай уже поставил на вооружение все доступные виды гиперзвуковых ракет.