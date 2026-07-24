БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Кошмар для авианосцев США: Китайская гиперзвуковая лавина накрывает океан. Это «новый класс угроз»

Кошмар для авианосцев США: Китайская гиперзвуковая лавина накрывает океан. Это «новый класс угроз»

Даже мощнейшие системы американкой ПВО могут оказаться бессильны Дмитрий Капустин Фото: Ethan Hunter / Keystone Press Agency / Global Look Press Кто бы мог подумать всего несколько лет назад: гиперзвук перестанет быть предметом научной фантастики и станет реальностью? Китай уже поставил на вооружение все доступные виды гиперзвуковых ракет.

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